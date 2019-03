У столиці Сомалі прогримів потужний вибух (відео)



Ще не відомо, чи є загиблі або поранені від вибуху

У суботу в центрі столиці Сомалі Могадішо прогримів потужний вибух. Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.

Ще не відомо, чи є загиблі або поранені від вибуху, не ясно також, хто відповідальний за те, що сталося.

Breaking: Two consecutive heavy explosions have been targeted ministry of labour and social affairs. Inside the ministry building is hearing from gunshots. #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/YGVoo8Mk0P — Somalia 24 (S24) (@S24News) March 23, 2019

#AlShabaab militants launched suicide car bombs & shooting attack on the Ministry of Labour & near government buildings in #Mogadishu.Shooting is heard pic.twitter.com/a4DixKp724 — Da ud Haji (@MRdaudhajji1) March 23, 2019

BREAKING: Car bomb explosion goes off in the Somali capital of #Mogadishu. Initial reports say blast occured near Jubba junction in Shangani district. The Ministry of labour and Public works building targted by #AlShabaab. Heavy gunfire heard. #Somalia pic.twitter.com/nHz6ZFdEEj — Ahmed Kosar (@AhmedKosar1) March 23, 2019

Як зазначає видання, ісламістське угруповання «Аль-Шабааб» нерідко проводить бомбардування в Сомалі, і може бути відповідальним за вибух.

