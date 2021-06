Поблизу Маямі обвалився 12-поверховий будинок (відео)

В окрузі Маямі-Дейд, що в американському штаті Флорида, обвалилася частина 12-поверхової будівлі, у результаті чого загинула щонайменше одна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення. Про це повідомляє ВВС.

Трагедія сталася близько другої години ночі (сьома ранку за Гринвічом) на перетині вулиці Коллінз-авеню, неподалік від пляжу Маямі-Біч.

12-поверховний будинок розрахований на 100 квартир, під завалами досі можуть бути люди.

Будинок був побудований в 1981 році.

Terrifying video showing the moments that a 12 story building in Surfside, Florida partially collapsed.



We know at least one person is killed and several others injured…search & rescue efforts are still just beginning. pic.twitter.com/Ap4eNk6kxu