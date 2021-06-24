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    Поблизу Маямі обвалився 12-поверховий будинок (відео)

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    Будинок був побудований в 1981 році - Поблизу Маямі обвалився 12-поверховий будинок (відео)
    Будинок був побудований в 1981 році
    Фото: Frances Wang/twitter

    12-поверховний будинок розрахований на 100 квартир, під завалами досі можуть бути люди

    В окрузі Маямі-Дейд, що в американському штаті Флорида, обвалилася частина 12-поверхової будівлі, у результаті чого загинула щонайменше одна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення. Про це повідомляє ВВС.

    Трагедія сталася близько другої години ночі (сьома ранку за Гринвічом) на перетині вулиці Коллінз-авеню, неподалік від пляжу Маямі-Біч.

    12-поверховний будинок розрахований на 100 квартир, під завалами досі можуть бути люди.

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    Поблизу Маямі обвалився 12-поверховий будинок (відео)
    Поблизу Маямі обвалився 12-поверховий будинок (відео)
    Поблизу Маямі обвалився 12-поверховий будинок (відео)
    Фото: Frances Wang/twitter

    Будинок був побудований в 1981 році.

    Пожежно-рятувальна служба Майамі-Дейд повідомила, що на місце виїхали 80 машин. Територія біля зруйнованого будинку оточена поліцією.

    Причини інциденту невідомі.

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    Теги: трагедія США будинок
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    Поблизу Маямі обвалився 12-поверховий будинок (відео)