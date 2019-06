Трамп анонсував масову депортацію мігрантів з США

На наступному тижні імміграційна і митна поліція США почне процес депортації нелегальних іноземців

Президент США Дональд Трамп заявив, що на наступному тижні імміграційна та митна поліція почне депортувати мільйони нелегальних іммігрантів.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

«На наступному тижні імміграційна і митна поліція США почне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли в Сполучені Штати», - написав Трамп.

«Вони будуть вислані так само швидко, як і прийшли», - додав він.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......

Трамп також похвалив рішення Мексики про посилення міграційних законів і розповів про готовність Гватемали підписати угоду про притулок для громадян третіх країн.

....long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly!