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    Трамп анонсував масову депортацію мігрантів з США

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    Наступного тижня почнеться масова депортація мігрантів з США - Трамп анонсував масову депортацію мігрантів з США
    Наступного тижня почнеться масова депортація мігрантів з США
    Фото: Reuters

    На наступному тижні імміграційна і митна поліція США почне процес депортації нелегальних іноземців

    Президент США Дональд Трамп заявив, що на наступному тижні імміграційна та митна поліція почне депортувати мільйони нелегальних іммігрантів.

    Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

    «На наступному тижні імміграційна і митна поліція США почне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли в Сполучені Штати», - написав Трамп.

    «Вони будуть вислані так само швидко, як і прийшли», - додав він.

    Трамп також похвалив рішення Мексики про посилення міграційних законів і розповів про готовність Гватемали підписати угоду про притулок для громадян третіх країн.

    Як повідомляв на початку червня президент США Дональд Трамп, американські компанії покинуть територію Мексики і повернуться до Сполучених Штатів в тому разі, якщо влада Мексики не припинить незаконну міграцію в США.

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