Трамп готовий під присягою свідчити у справі про втручання РФ у вибори в США

Трамп сподівається зустрітися зі спецпрокурором Мюлером через два-три тижні

Президент США Дональд Трамп висловив готовність під присягою відповісти на запитання спеціального прокурора Роберта Мюллера в межах його розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США. Про це Трамп сказав під час зустрічі в середу з журналістами в Білому домі, повідомляє The Hill. «Я з нетерпінням чекаю цього... Я би зробив



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Президент США Дональд Трамп

Трамп сподівається зустрітися зі спецпрокурором Мюлером через два-три тижні

Президент США Дональд Трамп висловив готовність під присягою відповісти на запитання спеціального прокурора Роберта Мюллера в межах його розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

Про це Трамп сказав під час зустрічі в середу з журналістами в Білому домі, повідомляє The Hill.

«Я з нетерпінням чекаю цього... Я би зробив це під присягою», - заявив Трамп журналістам у відповідь на запитання, чи має він намір відповідати на запитання команди спецпрокурора Мюллера.

Трамп сподівається зустрітися з Мюлером через два-три тижні. За його словами, вся конкретика цієї зустрічі зараз опрацьовується його юристами.

ЗМІ припускають, що Мюллер хотів би поговорити з президентом США про його рішення звільнити директора ФБР Джеймса Комі, а також колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна. Це пов'язано з розслідуванням російського втручання в президентські вибори 2016 року.

Нагадаємо, генпрокурора США Джеффа Сешнса допитали у справі про імовірну змову між членами президентської кампанії Дональда Трампа з Росією.

Раніше в січні американська преса повідомляла, що команда слідчого Мюллера може допитати й самого президента Трампа.

Повідомлялося, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером.

За даними анонімних джерел, юристи Трампа нібито не поділяють його ентузіазму і всіляко наголошують на зустрічі президента та спецпрокурора віч-на-віч.

Розвідувальне співтовариство США вже зробило висновок, що Москва намагалася вплинути на президентські вибори на користь Трампа, хоча Росія це заперечує.

Розслідування імовірної змови веде колишній директор ФБР, а також три різні комітети Конгресу.

Джерело: Укрінформ