Кадрові чистки після процедури імпічменту: Трамп відкликав посла США при ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гордон Сондленд свідчив у справі про імпічмент Дональда Трампа

Посол Сондленд пояснив, що його відставка вступає в силу негайно з ініціативи президента Дональда Трампа

Глава Білого дому Дональд Трамп відкликав з посади посла США при ЄС Гордона Сондленда.

Відповідну заяву зробив сам Сондленд, повідомляє The Daily Beast.

«Мене сьогодні оповістили, що президент має намір негайно відкликати мене з посади посла США при Європейському Союзі», - заявив Сондленд.

Згодом Сондленд пояснив, що його відставка вступає в силу негайно з ініціативи президента Дональда Трампа.

«Я вдячний президенту Трампу за надану мені можливість служити, секретарю Помпео за його постійну підтримку», - цитує заява Сондленда після відставки Голос Америки.

Він також подякував «видатним і відданим справі професіоналам», які працюють в Місії США в Європейському Союзі.

Сондленд підкреслив: «Я гордий нашими досягненнями».

Варто зазначити, що декілька годин тому Білий дім звільнив одного з ключових свідків у справі імпічменту Трампа, підполковника Александра Віндмана.

Сондленд також свідчив у справі про імпічмент Трампа. Він, зокрема, розповів у Конгресі, що повідомив раднику президента України Єрмаку у Варшаві, що допомоги США Україні не буде, доки Київ не зробить публічну заяву про початок розслідування стосовно Байденів.

Варто заначити, що спочатку Сондленд заперечував свою обізнаність щодо причин затримки з виділенням понад $390 млн оборонної підтримки Україні. Він навіть зауважив, що у телефонній розмові у вересні президент Трамп спростував, що допомога Україні була припинена для того, аби натиснути на Київ.

Втім, пізніше в письмових свідченнях Сондленд «припустив», що це насправді могло бути передумовою для того, щоби новий президент України оголосив про початок розслідування проти компанії Burisma, де працював Гантер Байден, син ексвіцепрезидента США й головного конкурента Дональда Трампа на виборах.

Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.

Причому, позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.

Трамп відреагував на закриття справи про імпічмент жартівливим роликом із собою на обкладинці Time.