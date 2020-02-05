Сенатор-республіканець пообіцяв проголосувати за імпічмент Трампа



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За словами Мітта Ромні, Трамп «винен в жахливому зловживанні суспільною довірою»

Колишній кандидат в президенти став єдиним республіканцем, який публічно підтримав висунуті звинувачення

Сенатор від Республіканської партії США Мітт Ромні оголосив, що проголосує за відсторонення президента США Дональда Трампа з посади через зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Як пише NBC News, колишній кандидат в президенти став єдиним республіканцем, який публічно підтримав висунуті звинувачення.

За його словами, Трамп «винен в жахливому зловживанні суспільною довірою».

«Я дав клятву перед Богом відправляти правосуддя. Я глибоко релігійний. Моя віра лежить в основі того, ким я є», — сказав сенатор від штату Юта.

Варто зазначити, що для відсторонення Трампа від посади необхідно дві третини голосів сенаторів, а враховуючи, що республіканці, які мають більшість у цій палаті, їх однопартієць Трамп майже напевно буде виправданий.

Напередодні у Конгресі стався скандал: Трамп не потиснув руку спікеру Палати представників, вона у свою чергу пошматувала текст його промови.