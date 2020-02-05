  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Сенатор-республіканець пообіцяв проголосувати за імпічмент Трампа

    • Розсилка
    За словами Мітта Ромні, Трамп&nbsp;&laquo;винен&nbsp;в&nbsp;жахливому зловживанні суспільною довірою&raquo; - Сенатор-республіканець пообіцяв проголосувати за імпічмент Трампа
    За словами Мітта Ромні, Трамп «винен в жахливому зловживанні суспільною довірою»

    Колишній кандидат в президенти став єдиним республіканцем, який публічно підтримав висунуті звинувачення

    Сенатор від Республіканської партії США Мітт Ромні оголосив, що проголосує за відсторонення президента США Дональда Трампа з посади через зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

    Як пише NBC News, колишній кандидат в президенти став єдиним республіканцем, який публічно підтримав висунуті звинувачення.

    За його словами, Трамп «винен в жахливому зловживанні суспільною довірою».

    «Я дав клятву перед Богом відправляти правосуддя. Я глибоко релігійний. Моя віра лежить в основі того, ким я є», — сказав сенатор від штату Юта.

    Варто зазначити, що для відсторонення Трампа від посади необхідно дві третини голосів сенаторів, а враховуючи, що республіканці, які мають більшість у цій палаті, їх однопартієць Трамп майже напевно буде виправданий.

    Напередодні у Конгресі стався скандал: Трамп не потиснув руку спікеру Палати представників, вона у свою чергу пошматувала текст його промови.

    США Дональд Трамп партії політика імпічмент президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ