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    Імпічменту не буде: Сенат США повністю виправдав Трампа

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    Дональда Трампа визнали невинним за двома статтями обвинувачень - Імпічменту не буде: Сенат США повністю виправдав Трампа
    Дональда Трампа визнали невинним за двома статтями обвинувачень

    Процес імпічменту президента Трампа в Конгресі США офіційно можна вважати завершеним

    Сенат США більшістю голосів визнав президента США Дональда Трампа невинним за двома статтями обвинувачень в рамках процедури імпічменту.

    Остаточне голосування по двох статтях відбулося в середу пізно ввечері.

    За першою статтею обвинувачень президента – у зловживанні владою – голосування відбулося з розрахунком 48 проти 52 сенаторів. Причому, позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.

    За другою статтею обвинувачень глави Білого дому в процесі імпічменту, яка стосувалася перешкоджання роботі Конгресу США, голоси розподілилися суто за партійною лінією – 47 проти 53.

    За процедурою, для того, щоби відправити президента США у відставку, необхідна підтримка щонайменше двох третин складу Сенату, мінімум 67 сенаторів зі 100 мандатної палати.

    Таким чином, процес імпічменту президента Трампа в Конгресі США офіційно можна вважати завершеним.

    Напередодні у Конгресі стався скандал: Трамп не потиснув руку спікеру Палати представників, вона у свою чергу пошматувала текст його промови.

    Як відомо, у січні в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп відхиляв висунуті проти нього звинувачення в рамках справи про імпічмент.

    Також юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну.

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