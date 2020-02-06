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    У світі

    Трамп відреагував на закриття справи про імпічмент жартівливим роликом із собою на обкладинці Time

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    На уявній обкладинці Time розташована багато написів Trump із роками, в яких Трампа теоретично могли б переобрати<span>, якби в США не діяло обмеження на два президентських строки</span> - Трамп відреагував на закриття справи про імпічмент жартівливим роликом із собою на обкладинці Time
    На уявній обкладинці Time розташована багато написів Trump із роками, в яких Трампа теоретично могли б переобрати, якби в США не діяло обмеження на два президентських строки

    Наприкінці ролика написано Trump 4eva — тобто Trump Forever, або «Трамп назавжди»

    Президент США Дональд Трамп відреагував на своє виправдання в Сенаті у справі імпічменту, виклавши ролик у Twitter, де він зображений на обкладинці американського журналу Time.

    На уявній обкладинці Time розташована багато написів Trump із роками, в яких Трампа теоретично могли б переобрати, якби в США не діяло обмеження на два президентських строки.

    Наприкінці замість років написано Trump 4eva — тобто Trump Forever, або «Трамп назавжди».

    Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.


    За першою статтею обвинувачень президента голосування відбулося з розрахунком 48 проти 52 сенаторів. Причому, позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.

    За другою статтею обвинувачень голоси розподілилися суто за партійною лінією – 47 проти 53.

    Таким чином, процес імпічменту президента Трампа в Конгресі США офіційно можна вважати завершеним.

    Напередодні у Конгресі стався скандал: Трамп не потиснув руку спікеру Палати представників, вона у свою чергу пошматувала текст його промови.

    Як відомо, у січні в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп відхиляв висунуті проти нього звинувачення в рамках справи про імпічмент.

    Також юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну.

    ЗМІ США Дональд Трамп політика імпічмент президент Сенат США
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