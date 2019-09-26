Очільник розвідки США відреагував на скандальну скаргу щодо розмови Трампа та Зеленського



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Магуайр наголосив, що скарга «заслуговує на довіру» і є «важливою»

Джозеф Магуайр виступив перед конгресменами США

Виконуючий обов’язки голови американської національної розвідки Джозеф Магуайр вважає, що представник розвідки США, який поскаржився на можливі неналежні дії адміністрації Трампа по відношенню до України, «зробив правильно».

У своєму виступі перед конгресменами США в четвер, 26 вересня, Магуайр підтвердив, що автор скарги виконав всі необхідні умови для подання такого виду інформації, що забезпечує її захист, передбачений для скарг викривачів корупції.

Магуайр наголосив, що скарга «заслуговує на довіру» і є «важливою», хоча і зазначив, що слідство стосовно справедливості суті скарги не було проведено.

Така оцінка дій викривача, скарга якого дала початок скандалу, що спричинив до закликів низки американських політиків оголосити президенту імпічмент, відрізняється від оцінок, раніше озвучених президентом США Дональдом Трампом, в яких він припускає, що скарга викривача є частиною міжпартійної боротьби.

Магуайр назвав справу «унікальною та безпрецедентною», через високий рівень тих, про кого йдеться у справі.

«Всі інші випадки, які поставали раніше перед цим комітетом, або комітетом Сенату ... стосувались членів розвідспільноти, які, насправді, працювали в організаціях, підзвітних Директору національної розвідки. Ця скарга відрізняється, бо стосується особи, яка не є в розвідспільноті і щодо якої Директор з національної розвідки не має повноважень. Тому, це відрізняється від скарг, про які мені відомо», - заявив посадовець.

Очільник національної розвідки США також назвав «безпрецедентно» відкритим рішення адміністрації Трампа оприлюднити виклад розмови президента США з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня. Це може негативно вплинути на подальші розмови з іноземними лідерами, зауважив він.

«Гадаю, що в майбутньому лідери у спілкуванні з нашим головою держави, можуть бути обережнішими в тому, що вони говорять і обмежити спілкування з президентом, через оприлюднення», - заявив посадовець.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

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Джерело: Голос Америки