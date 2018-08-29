Трамп назвав телеканал CNN «ворогом народу»
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Дональд Трамп
«Коли ви бачите анонімне джерело, припиніть читати це, адже це брехня!», - заявив Трамп
Президент США Дональд Трамп закликав не читати статті з посиланням на анонімні джерела і назвав канал CNN ворогом народу.
Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.
«Здебільшого анонімні джерела зовсім не існують - це факт. Це вигадка, створена журналістами Fake News. Подивіться на брехню CNN. Їх спіймали на гарячому! Ворог народу!... Коли ви бачите анонімне джерело, припиніть читати це, адже це брехня!», - зазначив глава Білого дому.
Нагадаємо, напередодні Трамп порадив Google, Facebook і Twitter бути обережними.
До слова, 44% американців готові підтримати імпічмент Трампа.