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    Політика

    Клімкін: Сприйняття України в США вже не таке, як раніше

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    <p>Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін</p> <p>Фото: Главком</p> - Клімкін: Сприйняття України в США вже не таке, як раніше

    Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін

    Фото: Главком

    Ексглава МЗС: втрата підтримки Вашингтону – катастрофа для нашої національної безпеки

    Те, що Україна мала стосунок до процесу імпічменту Трампа, є реальною репутаційною поразкою і дуже поганим сигналом щодо подальшої політичної підтримки нашої країни з боку США. Поки що ця підтримка є, але сприйняття України вже не таке, як раніше.

    Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Він зазначив, що підтримка Сполучених Штатів для України – це підтримка ключового союзника. Її відсутність – катастрофа для нашої національної безпеки

    Клімкін припустив, що скандали, у яких фігуруватимуть українські політики, з’являтимуться. «На жаль, ми втрачаємо образ країни і нації, яка бореться за цінності та проти російської агресії, дрейфуємо до статусу джерела політичної та економічної корупції. Подивіться, що про нас говорили під час процедури імпічменту і що про нас чули американці. Я думаю, що це точно ще не кінець історії, і ще багато чого з’ясується. У процесі імпічменту виявилося, що ми дуже мало знали про свою країну. Ми отримали багато додаткової інформації про різні тіньові зустрічі», – зазначив Клімкін.

    Клімкін вважає, що призначення на посаду такого ж сильного спецпредставника США в Україні на кшталт Курта Волкера неможливе. У нового спецпредставника  можливості на цій посаді будуть серйозно обмежені.

    «Уже після процедури імпічменту Трамп звільнив кількох чиновників, які працювали на українському напрямку. У нього скоро не залишиться людей, які б безпосередньо займалися Україною, крім тих, хто має це робити за посадою в Держдепартаменті. Це і є найкрасномовніше свідчення того, де ми опинилися. Тому нам необхідно сьогодні знайти можливість змінити порядок денний у Сполучених Штатах. Хоча до виборів це зробити майже неможливо. Після виборів – так, але мине цілий рік. А в наших реаліях рік – це неймовірний термін, майже вічність», – зазначив Клімкін.

    На думку ексміністра,  нова зустріч Трампа із Зеленським можлива, але вона  може бути використана лише для того, щоб освітити нам  контури домовленостей з Путіним. І в цьому є дуже велика небезпека.

    Нагадаємо, у ніч на 6 лютого за київським часом в американському Сенаті відбулося голосування щодо імпічменту президенту США Дональду Трампу. Сенат виправдав Трампа за кожним з двох пунктів обвинувачення: зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу у розслідуванні його дій. Зокрема йшлося про спробу схилити українського президента Володимира Зеленського до того, щоб скомпрометувати свого небезпечного суперника Трампа на наступних виборах демократа Джо Байдена.

    Павло Клімкін США Дональд Трамп Володимир Зеленський
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