Клімкін: Сприйняття України в США вже не таке, як раніше



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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін Фото: Главком

Ексглава МЗС: втрата підтримки Вашингтону – катастрофа для нашої національної безпеки

Те, що Україна мала стосунок до процесу імпічменту Трампа, є реальною репутаційною поразкою і дуже поганим сигналом щодо подальшої політичної підтримки нашої країни з боку США. Поки що ця підтримка є, але сприйняття України вже не таке, як раніше.

Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Він зазначив, що підтримка Сполучених Штатів для України – це підтримка ключового союзника. Її відсутність – катастрофа для нашої національної безпеки

Клімкін припустив, що скандали, у яких фігуруватимуть українські політики, з’являтимуться. «На жаль, ми втрачаємо образ країни і нації, яка бореться за цінності та проти російської агресії, дрейфуємо до статусу джерела політичної та економічної корупції. Подивіться, що про нас говорили під час процедури імпічменту і що про нас чули американці. Я думаю, що це точно ще не кінець історії, і ще багато чого з’ясується. У процесі імпічменту виявилося, що ми дуже мало знали про свою країну. Ми отримали багато додаткової інформації про різні тіньові зустрічі», – зазначив Клімкін.

Клімкін вважає, що призначення на посаду такого ж сильного спецпредставника США в Україні на кшталт Курта Волкера неможливе. У нового спецпредставника можливості на цій посаді будуть серйозно обмежені.

«Уже після процедури імпічменту Трамп звільнив кількох чиновників, які працювали на українському напрямку. У нього скоро не залишиться людей, які б безпосередньо займалися Україною, крім тих, хто має це робити за посадою в Держдепартаменті. Це і є найкрасномовніше свідчення того, де ми опинилися. Тому нам необхідно сьогодні знайти можливість змінити порядок денний у Сполучених Штатах. Хоча до виборів це зробити майже неможливо. Після виборів – так, але мине цілий рік. А в наших реаліях рік – це неймовірний термін, майже вічність», – зазначив Клімкін.

На думку ексміністра, нова зустріч Трампа із Зеленським можлива, але вона може бути використана лише для того, щоб освітити нам контури домовленостей з Путіним. І в цьому є дуже велика небезпека.

Нагадаємо, у ніч на 6 лютого за київським часом в американському Сенаті відбулося голосування щодо імпічменту президенту США Дональду Трампу. Сенат виправдав Трампа за кожним з двох пунктів обвинувачення: зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу у розслідуванні його дій. Зокрема йшлося про спробу схилити українського президента Володимира Зеленського до того, щоб скомпрометувати свого небезпечного суперника Трампа на наступних виборах демократа Джо Байдена.