США посилили санкції проти Венесуели
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Водночас США з санкційних списків виключили 12 Венесуельців
США ввели санкції проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови. Про це йдеться на сайті Мінфіну США.
Зазначається, що водночас США з санкційних списків виключили 12 Венесуельців. Причини поки не вказуються.
До цього США ввели санкції відносно російського банку, що допомагав уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі.
Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа у Венесуелі Елліот Абрамс попереджав, що США можуть розширити санкції стосовно банків Венесуели, що підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.
Нагадаємо, Дональд Трамп продовжив термін дії низки санкцій США проти Венесуели. 1 березня США включили шість осіб у свої санкційні списки, в тому числі, командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса, начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано.