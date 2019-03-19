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    У світі

    США посилили санкції проти Венесуели

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    США ввели санкції відносно російського банку, що допомагав уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі - США посилили санкції проти Венесуели
    США ввели санкції відносно російського банку, що допомагав уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі

    Водночас США з санкційних списків виключили 12 Венесуельців

    США ввели санкції проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови. Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

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    Зазначається, що водночас США з санкційних списків виключили 12 Венесуельців. Причини поки не вказуються.

    До цього США ввели санкції відносно російського банку, що допомагав уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

    Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа у Венесуелі Елліот Абрамс попереджав, що США можуть розширити санкції стосовно банків Венесуели, що підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.

    Нагадаємо, Дональд Трамп продовжив термін дії низки санкцій США проти Венесуели. 1 березня США включили шість осіб у свої санкційні списки, в тому числі, командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса, начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано.

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