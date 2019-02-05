США відправляють емісара до КНДР для підготовки саміту Трампа та Кім Чен Ина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перша історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулась у червні 2018 року в Сінгапурі

Спеціальний представник США в питаннях Північної Кореї Стівен Біган 6 лютого відвідає Пхеньян

Високопоставлений представник адміністрації президента США Стівен Біган, який відповідає за північнокорейський напрям, відправляється до Пхеньяна для переговорів щодо підготовки другого саміту лідерів цих країн.

Про це заявили у Державному департаменті США, інформує «Укрінформ».

«Спеціальний представник США в питаннях Північної Кореї Стівен Біган 6 лютого відвідає Пхеньян для зустрічей зі своїм колегою в КНДР Кім Хок Чолєм», - йдеться в офіційному повідомленні.

При цьому зауважується, що сторони проведуть переговори щодо «підготовки другого саміту за участю президента (Трампа – ред.) з головою Кімом», а також аби досягти подальшого прогресу в виконанні зобов'язань, досягнутих під час першого саміту в Сінгапурі.

Як уточнили в Держдепартаменті США, йдеться про «повну денуклеаризацію Північної Кореї, трансформацію відносин між США та КНДР, а також створення міцного миру на Корейському півострові».

Нагадаємо, дата і місце проведення нової зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином були узгоджені і можуть бути оголошені цього тижня.

Раніше Білий дім повідомив, що президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть другий саміт наприкінці лютого 2019 року.

Перша історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулась у червні 2018 року в Сінгапурі.