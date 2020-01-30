Трамп підписав нову торгову угоду з Канадою і Мексикою



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США, Канада й Мексика підписали нову торговельну угоду

Новий договір замінить угоду про вільну торгівлю в Північній Америці (NAFTA)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав нову торгову угоду між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Так, що новий договір замінить угоду про вільну торгівлю в Північній Америці (NAFTA) та охоплює товарообіг більш ніж на 1,3 трлн доларів.

«Вперше в американській історії ми замінили жахливу торгову угоду, яка заохочувала аутсорсинг, дійсно справедливою і взаємовигідною угодою, яка збереже робочі місця, добробут і зростання тут, в Америці», — заявив Трамп.

Новий договір передбачає заходи, що стимулюють виробництво країнами автотранспорту на своїй території. США домоглися більшого доступу для своєї молочної продукції на канадський ринок.

Вводяться додаткові правила, що стосуються захисту навколишнього середовища і захисту прав працівників.

Оновлений механізм захисту інтелектуальної власності. Механізм розв'язання торговельних питань схожий на той, який був передбачений попередньою угодою.

Нагадаємо, міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що американсько-британська торговельна угода може бути укладена паралельно з угодою між Великою Британією та ЄС — тобто до кінця 2020 року.