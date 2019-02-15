Трамп оголосив у США режим надзвичайного стану



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Трамп заявив, що його мета – забезпечити фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою Фото: Time Magazine

Режим надзвичайного стану в країні президент США вводить для того, щоб отримати кошти на зведення стіни на кордоні з Мексикою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у США. Про це повідомляє Washington Examiner.

За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, такі заходи потрібні, щоб зупинити гуманітарну кризу на кордоні з Мексикою.

За її словами, режим надзвичайного стану в країні президент США вводить для того, щоб отримати кошти на зведення стіни на кордоні з Мексикою.

«Президент виконає свою обіцянку побудувати стіну, захистити кордон і нашу велику країну», – повідомила вона.

Раніше Конгрес ухвалив бюджет, у якому не передбачалося 5,7 млрд доларів на будівництво, як того хотів Трамп.

«Я підпишу постанову про надзвичайний стан. До таких дій багато разів вдавалися багато президентів з 1977 року, це дає президентові владу», – сказав Трамп під час прес-конференції у Білому Домі.

Президент оголосив, що планує зібрати $8 мільярдів.

«Ми всі знаємо, що стіни працюють», – додав він.

Американське законодавство дозволяє президентові у часи кризи ввести надзвичайний стан. Таким чином, його повноваження розширюються – однак спершу він має дати роз’яснення Конгресу, які саме.

«Ми хочемо зробити просту річ: зупинити потік наркотиків у нашу країну, потік кримінальних угруповань», – додав Трамп.

Раніше видання Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела, повідомляло, Трамп перенаправить на будівництво $3,5 мільярда, виділених Міністерству оборони. Також, у межах своїх звичних повноважень, американський президент перенесе 2.5 мільярда доларів, спрямованих на боротьбу з наркотиками та 600 мільйонів з програми Міністерства фінансів з конфіскації наркотиків.

Через розбіжності між демократами та республіканцями щодо фінансування будівництва, 22 грудня 2018 року у США розпочався найдовший в історії шатдаун. Він тривав 35 днів. Згодом Трамп погодився тимчасово відновити роботу уряду з вимогою знайти компроміс щодо його прохання. Однак законодавці виділили лише 1,4 мільярда доларів на вже існуючі бар’єри на кордоні.

Нагадаємо, 25 січня президент США та Демократична партія домовилися про тимчасове припинення так званого шатдауну (зупинки роботи уряду і деяких федеральних установ США) та відновлення роботи уряду до 15 лютого 2019 року. Як повідомлялося раніше, «шатдаун» у США став рекордним в історії за тривалістю.