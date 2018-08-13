Трамп підтримав бойкот Harley-Davidson
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Глава Білого дому запевнив, що «скоро в США будуть рівні або навіть кращі умови» для виробництва
Багато байкерів мають намір оголосити бойкот Harley-Davidson в зв'язку з тим, що компанія виводить частину виробництва за межі США.
Про це президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.
«Багато інших компаній прагнуть потрапити до нас, включаючи конкурентів Harley. Дуже погане рішення (піти з ринку США – ред.)! Скоро в США будуть рівні або навіть кращі умови», – написав американський лідер.
Компанія Harley-Davidson неодноразово відмовлялася коментувати заяви Трампа. Вона також була недоступна для коментарів щодо цієї заяви, додає Reuters.
Нагадаємо, у червні американський виробник мотоциклів Harley-Davidson заявив, що планує перенести виробництво деяких мотоциклів з США через підвищення тарифів ЄС.
Трамп натомість сказав, що Harley-Davidson, з усіх компаній, «першими викинули білий прапор».
Як відомо, 20 червня Єврокомісія остаточно затвердила мита на американський імпорт у відповідь на американські мита на сталь та алюміній. Зокрема, нові тарифні обмеження стосуватимуться американських товарів на загальну суму 2,8 мільярдів доларів.
Після цього Трамп пригрозив ввести 20% мита на автівки з Європи.