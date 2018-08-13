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    Трамп підтримав бойкот Harley-Davidson

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    Трамп підтримав бойкот Harley-Davidson

    Глава Білого дому запевнив, що «скоро в США будуть рівні або навіть кращі умови» для виробництва

    Багато байкерів мають намір оголосити бойкот Harley-Davidson в зв'язку з тим, що компанія виводить частину виробництва за межі США.

    Про це президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

    «Багато інших компаній прагнуть потрапити до нас, включаючи конкурентів Harley. Дуже погане рішення (піти з ринку США – ред.)! Скоро в США будуть рівні або навіть кращі умови», – написав американський лідер.

    Компанія Harley-Davidson неодноразово відмовлялася коментувати заяви Трампа. Вона також була недоступна для коментарів щодо цієї заяви, додає Reuters.

    Нагадаємо, у червні американський виробник мотоциклів Harley-Davidson заявив, що планує перенести виробництво деяких мотоциклів з США через підвищення тарифів ЄС.

    Трамп натомість сказав, що Harley-Davidson, з усіх компаній, «першими викинули білий прапор».

    Як відомо, 20 червня Єврокомісія остаточно затвердила мита на американський імпорт у відповідь на американські мита на сталь та алюміній. Зокрема, нові тарифні обмеження стосуватимуться американських товарів на загальну суму 2,8 мільярдів доларів.

    Після цього Трамп пригрозив ввести 20% мита на автівки з Європи.

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