Трамп після теракту у Кабулі закликав вжити заходів проти талібів

За словами Трампа, терористи загрожують всім, «хто не підтримує їхньої порочної ідеології»

Президент США Дональд Трамп засудив теракт у Кабулі і закликав світову спільноту вжити заходів проти талібів. «Я засуджую підлий теракт, внаслідок якого загинули десятки і отримали поранення сотні невинних людей. США виступають за убезпечення Афганістану, вивільнення його від терористів, які загрожують американцям, нашим союзникам і всім,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

За словами Трампа, терористи загрожують всім, «хто не підтримує їхньої порочної ідеології»

Президент США Дональд Трамп засудив теракт у Кабулі і закликав світову спільноту вжити заходів проти талібів.

«Я засуджую підлий теракт, внаслідок якого загинули десятки і отримали поранення сотні невинних людей. США виступають за убезпечення Афганістану, вивільнення його від терористів, які загрожують американцям, нашим союзникам і всім, хто не підтримує їхньої порочної ідеології», - йдеться в заяві американського лідера.

Він також підкреслив, що жорсткість Талібану не повинна взяти гору, і закликав світову спільноту вжити рішучих заходів проти талібів і тих, хто їх підтримує.

Напередодні генсек ООН заявив, що організатори теракту в Кабулі мають постати перед правосуддям.

У суботу афганське міністерство охорони здоров'я заявило, що число загиблих в результаті теракту в Кабулі зросло до 95.

Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». Громадяни України, за попередньою інформацією, у суботньому теракті в афганській столиці не постраждали.

Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель «Інтерконтиненталь», у якому загинули семеро громадян України.