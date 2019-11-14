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    Трамп пообіцяв сьогодні опублікувати другу стенограму розмови з Зеленським

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    Президент США Дональд Трамп вже відкладав публікацію стенограми квітневої розмови з Володимиром Зеленським - Трамп пообіцяв сьогодні опублікувати другу стенограму розмови з Зеленським
    Президент США Дональд Трамп вже відкладав публікацію стенограми квітневої розмови з Володимиром Зеленським

    Трамп всього провів дві телефонні розмови з Зеленським, одну стенограму вже опубліковано

    Президент США Дональд Трамп заявив, що в четвер він виконає свою обіцянку і опублікує стенограму квітневої розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Як відомо, Трамп всього провів дві телефонні розмови з Зеленським. Стенограма липневої розмови була опублікована раніше.

    Щодо розмови 21 квітня, то відомо лише те, що тоді президент США привітав Зеленського з перемогою. І хоча про інші деталі розмови публічної інформації немає, видання Politico припускає, що мова могла йтися і про корупцію в Україні.

    Уперше про наміри оприлюднити стенограму іншої розмови з президентом України Трамп заявив у п’ятницю 8 листопада.

    Згодом він обіцяв оприлюднити стенограму розмови із Зеленським 12 листопада.

    «Скоро буде оприлюднено ще одну стенограму, що дуже важливо. Я дам вам ще одну стенограму, бо в мене було дві телефонні розмови з президентом України», — заявив Трамп.

    Раніше газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

    Нагадаємо, у середу під час слухань у Палаті представників США тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні.

    Також Тейлор заявив, що Трампа більше хвилювало розслідування проти Байденів в Україні, ніж питання підтримки Києва.

    Як повідомляв Главком, 13 листопада в Палаті представників почалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

    Також у Конгресі США оприлюднили список наступних слухань щодо імпічменту Трампа.

    До слова, Дональд Трамп заявив, що він «занадто зайнятий», щоб стежити за першими публічними слуханнями в Конгресі США щодо його імпічменту.

    США Дональд Трамп політика Володимир Зеленський розслідування імпічмент президент Українагейт
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