Тейлор: Трампа більше хвилювало розслідування проти Байдена, ніж підтримка України



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Тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор виступив у Палаті представників

Тейлор розповів про телефонну розмову посла США при ЄС Сондленда з Трампом

Тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор заявив, що президента Дональда Трампа більше хвилювало розслідування проти Байденів в Україні, ніж питання підтримки Києва.

Під час слухань 13 листопада в Палаті представників посол Тейлор розповів про телефонну розмову посла США при ЄС Сондленда з Трампом, який перебував тоді в Києві.

«Коли ми з послом Волкером перебували на фронті (на сході України – Ред.), представник мого персоналу супроводжував посла Сондленда на зустрічі з вищим українським чиновником у Києві», - сказав Тейлор.

Він уточнив, що це відбулося 26 липня, на наступний день після телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського. За словами Тейлора, Сондленд зателефонував президенту США з ресторану. Тейлор зазначив, що представник його персоналу, якого американські ЗМІ ідентифікували як Девіда Холмса, потім переповів йому зміст розмови, під час якої йшлося про розслідування, на чому наполягав Трамп.

«Сондленд сказав президенту Трампу, що українці готові просуватися далі», - переповів Тейлор слова свого помічника під час слухань у Палаті представників.

За словами американського дипломата, його помічник перепитав Сондленда про зміст розмови з президентом, на що той відповів, що «Трамп більше опікується розслідуванням проти Байденів», яке просував адвокат президента Рудольф Джуліані, ніж питанням підтримки України.

Нагадаємо, у середу під час слухань у Палаті представників США тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні .

Як повідомляв Главком, 13 листопада в Палаті представників почалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

Також у Конгресі США оприлюднили список наступних слухань щодо імпічменту Трампа.

До слова, Дональд Трамп заявив, що він «занадто зайнятий», щоб стежити за першими публічними слуханнями в Конгресі США щодо його імпічменту.

Джерело: Укрінформ