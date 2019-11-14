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    У світі

    «На кону - наша країна»: Трамп записав звернення до американців

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    Дональд Трамп:&nbsp;Ми боремося за те, щоб осушити вашингтонське болото&nbsp; - «На кону - наша країна»: Трамп записав звернення до американців
    Дональд Трамп: Ми боремося за те, щоб осушити вашингтонське болото 

    Президент США вважає, що «те, що зараз відбувається – це найбільше шахрайство в історії американської політики»

    На тлі публічних слухань у Конгресі США щодо розслідування в рамках імпічменту, президент США звернувся до американців.

    Хоча Трамп не згадав слухання безпосередньо, його заява співпала в часі зі слуханнями, на яких свідки вказали на тиск адміністрації Трампа на Україну, а республіканці наголошують на доцільності та доречності розслідувань на яких власне і наполягала адміністрація Трампа.

    «Те, що зараз відбувається – це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте, вони хочуть забрати все», - відзначив Трамп у відеозверненні у Twitter.

    «Ми не можемо допустити цього ніколи. Ми боремося за те, щоб осушити вашингтонське болото (Трамп обіцяв подолати корупцію у Вашингтоні у ході виборчої кампанії 2016-го року, порівнюючи її із болотом - ред), і саме це я зараз і роблю. Тепер ви бачите, чому це нам необхідно це зробити», - заявив Трамп.

    «Як ніколи раніше, на кону - наша країна. Все дуже просто: вони намагаються зупинити мене, бо я борюсь за вас, і я ніколи цього не допущу», - заявив президент США.

    Нагадаємо, у середу під час слухань у Палаті представників США тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні.

    Також Тейлор заявив, що Трампа більше хвилювало розслідування проти Байденів в Україні, ніж питання підтримки Києва.

    Як повідомляв Главком, 13 листопада в Палаті представників почалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

    Також у Конгресі США оприлюднили список наступних слухань щодо імпічменту Трампа.

    До слова, Дональд Трамп заявив, що він «занадто зайнятий», щоб стежити за першими публічними слуханнями в Конгресі США щодо його імпічменту.

    Джерело: Голос Америки

    шахрайство США Дональд Трамп розслідування імпічмент президент Українагейт
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