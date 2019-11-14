«На кону - наша країна»: Трамп записав звернення до американців



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Дональд Трамп: Ми боремося за те, щоб осушити вашингтонське болото

Президент США вважає, що «те, що зараз відбувається – це найбільше шахрайство в історії американської політики»

На тлі публічних слухань у Конгресі США щодо розслідування в рамках імпічменту, президент США звернувся до американців.

Хоча Трамп не згадав слухання безпосередньо, його заява співпала в часі зі слуханнями, на яких свідки вказали на тиск адміністрації Трампа на Україну, а республіканці наголошують на доцільності та доречності розслідувань на яких власне і наполягала адміністрація Трампа.

«Те, що зараз відбувається – це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте, вони хочуть забрати все», - відзначив Трамп у відеозверненні у Twitter.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe — The White House (@WhiteHouse) 13 листопада 2019 р.

«Ми не можемо допустити цього ніколи. Ми боремося за те, щоб осушити вашингтонське болото (Трамп обіцяв подолати корупцію у Вашингтоні у ході виборчої кампанії 2016-го року, порівнюючи її із болотом - ред), і саме це я зараз і роблю. Тепер ви бачите, чому це нам необхідно це зробити», - заявив Трамп.

«Як ніколи раніше, на кону - наша країна. Все дуже просто: вони намагаються зупинити мене, бо я борюсь за вас, і я ніколи цього не допущу», - заявив президент США.

Нагадаємо, у середу під час слухань у Палаті представників США тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні.

Також Тейлор заявив, що Трампа більше хвилювало розслідування проти Байденів в Україні, ніж питання підтримки Києва.

Як повідомляв Главком, 13 листопада в Палаті представників почалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

Також у Конгресі США оприлюднили список наступних слухань щодо імпічменту Трампа.

До слова, Дональд Трамп заявив, що він «занадто зайнятий», щоб стежити за першими публічними слуханнями в Конгресі США щодо його імпічменту.

Джерело: Голос Америки