«На кону - наша країна»: Трамп записав звернення до американців

Президент США вважає, що «те, що зараз відбувається – це найбільше шахрайство в історії американської політики»

На тлі публічних слухань у Конгресі США щодо розслідування в рамках імпічменту, президент США звернувся до американців.

Хоча Трамп не згадав слухання безпосередньо, його заява співпала в часі зі слуханнями, на яких свідки вказали на тиск адміністрації Трампа на Україну, а республіканці наголошують на доцільності та доречності розслідувань на яких власне і наполягала адміністрація Трампа.

«Те, що зараз відбувається – це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте, вони хочуть забрати все», - відзначив Трамп у відеозверненні у Twitter.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe