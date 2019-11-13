Трамп «занадто зайнятий», щоб дивиться слухання щодо імпічменту



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Президент США Дональд Трамп

Трамп «впевнений», що «отримає звіт» про результати слухань від свого апарату

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «занадто зайнятий», щоб стежити за першими публічними слуханнями в Конгресі США щодо його імпічменту.

Про це він заявив журналістам під час зустрічі з президентом Туреччини в Білому домі, повідомляє AP.

Трамп «впевнений», що «отримає звіт» про результати слухань від свого апарату. Саму процедуру імпічменту він вкотре назвав «полюванням на відьом» і «обманом».

Нагадаємо, у середу під час слухань у Палаті представників США тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні .

Як повідомляв Главком, 13 листопада в Палаті представників почалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

Також у Конгресі США оприлюднили список наступних слухань щодо імпічменту Трампа.