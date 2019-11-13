У Конгресі США оприлюднили список наступних слухань щодо імпічменту Трампа



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На деяких слуханнях виступатимуть по кілька свідків одночасно

Члени Конгресу планують провести п'ять слухань впродовж трьох днів

Комітети Палати представників США, які беруть участь в розслідуванні з імпічменту президента Трампа, очікують провести наступного тижня публічні слухання з вісьмома свідками, які вже свідчили за зачиненими дверима.

Список запланованих слухань оголосив у вівторок Комітет з питань розвідки нижньої палати Конгресу США.

Загалом, члени Конгресу планують провести п'ять слухань впродовж трьох днів. На деяких з них виступатимуть по кілька свідків одночасно.

Так, зранку наступного вівторка, 19 листопада, до Палати представників запрошені помічниця віцепрезидента Майка Пенса Дженніфер Вільямс та представник Ради нацбезпеки США підполковник Олександр Віндман.

У цей же день, у другій половині, заплановані слухання колишнього спецпредставника США по Україні Курта Волкера та представника Ради Нацбезпеки Тіма Моррісона.

Зранку середи 20 листопада конгресмени очікують на посла США при ЄС Гордона Сондленда. Після обіду заплановані відповіді-запитання із заступником держсекретар США Девідом Гейлом та представницею Пентагону Лорою Купер.

У четвер, 21 листопада, законодавці хочуть заслухати колишню радницю президента Трампа з питань Росії Фіону Гілл.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.

Також повідомлялося, що республіканці в Палаті представників Конгресу США вимагають викликати сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена, Гантера Байдена, як свідка в межах розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа.