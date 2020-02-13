Трамп попросив Сенат не підтримувати обмеження його військових повноважень



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Трамп зазначив, що обмеження його військових повноважень «стане дуже поганим сигналом»

Президент США Дональд Трамп звернувся до американського Сенату з проханням не підтримувати резолюцію про обмеження його військових повноважень.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Для безпеки США «дуже важливо, щоб Сенат не голосував за резолюцію про військові повноваження щодо Ірану», зазначив Трамп.

«У нас все добре з Іраном, і зараз не час проявляти слабкість. Американці в переважній більшості підтримують нашу атаку на терориста (іранського генерала Кассема — ред) Сулеймані. Якби мої руки були зв’язані, у Ірану був би вдалий день», — заявив він.

Американський президент також зазначив, що обмеження його військових повноважень «стане дуже поганим сигналом».

«Демократи намагаються зганьбити Республіканську партію. Не дозволяйте цьому статися», — написав Трамп.