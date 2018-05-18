Трамп пояснив вихід США з ядерної угоди з Іраном

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Дональд Трамп

За словами Трампа, угода з Іраном була «жахлива» для США

Президент США Дональд Трамп заявив, що вихід США з ядерної угоди з Іраном допоміг стабілізації Сирії.

Про це повідомляє CNN.

«Насправді виходом з ядерної угоди з Іраном ми допомагаємо стабілізації Сирії», - сказав Трамп.

Він також додав, що це була «жахлива» угода для США.

Трамп висловив надію на те, що Сирія буде стабілізуватися і «це шоу жаху закінчиться».

Як відомо, Вашингтон планує ввести санкції проти зарубіжних компаній, які будуть вести бізнес з Іраном. Для фірм, які вже працюють в Ірані, передбачений термін від 3 до 6 місяців для припинення бізнесу. В іншому випадку їм буде закритий доступ на ринок США.

Трамп 8 травня оголосив про вихід з угоди, яка була укладена з Іраном США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною в 2015 році і передбачає виконання Тегераном ряду кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в пособництві тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану.

Глава МЗС Німеччини Хайко Мас песимістично оцінив шанси німецьких компаній на продовження бізнесу в Ірані після виходу США з угоди.