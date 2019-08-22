Можливе повернення Росії до G7: Зеленський провів телефонну розмову з Туском



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Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск

Туск запевнив, що на саміті G7 24-26 серпня ЄС відстоюватиме озвучену Зеленським позицію

Президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску.

Про це повідомляється на сайті президента

«Володимир Зеленський закликав Європейський Союз виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до «Сімки» без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено, – окупації Криму та агресії на Донбасі», - йдеться у повідомленні.

Туск запевнив, що на саміті G7 24-26 серпня ЄС відстоюватиме озвучену Зеленським позицію.

Зеленський також направив кожному лідеру країн G7 письмове звернення із закликом підтримати Україну.

Напередодні ввечері Зеленський подзвонив прем’єрміністру Канади Джастіну Трюдо.

Лідер Канади запевнив, що на саміті G7 у Франції відстоюватиме позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.

Сьогодні також прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському не допустити повернення Росії в G7.

Раніше Макрон запропонував Трампу повернути Росію в G8.

Згодом Трамп підтримав повернення Росії у Велику вісімку.

Зазначимо, що Німеччина виступила проти повернення Росії в G8. Також прем’єр Британії виступив проти повернення Росії до G8.

Напередодні Зеленський вперше відреагував на ідею повернення Росії до Великої вісімки.