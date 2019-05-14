Трамп пригрозив Ірану «сильними стражданнями»



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Президент США Дональд Трамп

За словами Трампа, якщо Іран «щось зробить, це буде дуже грубою помилкою»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «сильно постраждає», якщо зробить кроки проти Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Reuters.

«Подивимося, що буде з Іраном. Якщо вони щось зроблять, це буде дуже грубою помилкою. Якщо вони щось зроблять, вони сильно постраждають», - сказав Трамп.

Як відомо, США направляють до Перської затоки додаткові кораблі і систему ППО Patriot на тлі напружених відносин з Іраном.

Натомість Іран погрожує ударом по силах Сполучених Штатів у Перській затоці.

6 травня США відправили на Близький Схід ударну групу на чолі з авіаносцем Авраам Лінкольн і тактичну групу бомбардувальників.

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон зазначив, що такий крок був зроблений, щоб послати сигнал іранському режиму про те, що будь-яка атака проти інтересів Сполучених Штатів або союзників буде зустрінута з безжалісною силою.