Трамп пригрозив виходом США зі Світової організації торгівлі



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Дональд Трамп

Глава Білого дому хоче, що СОТ «краще ставилася» до США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть зі Світової організації торгівлі (СОТ) , якщо вона «не буде ставитися до США краще».

Про це Трамп заявив в коментарі Bloomberg.

«Якщо вони не покажуть успіхів, я виду із СОТ», - заявив Трамп.

Варто зазначити, що минулого місяця Трамп стверджував, що США не планують виходити із СОТ, навіть попри те, що в організації «до Штатів ставляться погано».

До слова, нещодавно Туреччина ініціювала розгляд позову у СОТ через рішення США підвищити мита на турецьку сталь і алюміній.