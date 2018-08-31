Трамп пригрозив виходом США зі Світової організації торгівлі
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Дональд Трамп
Глава Білого дому хоче, що СОТ «краще ставилася» до США
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть зі Світової організації торгівлі (СОТ) , якщо вона «не буде ставитися до США краще».
Про це Трамп заявив в коментарі Bloomberg.
«Якщо вони не покажуть успіхів, я виду із СОТ», - заявив Трамп.
Варто зазначити, що минулого місяця Трамп стверджував, що США не планують виходити із СОТ, навіть попри те, що в організації «до Штатів ставляться погано».
До слова, нещодавно Туреччина ініціювала розгляд позову у СОТ через рішення США підвищити мита на турецьку сталь і алюміній.