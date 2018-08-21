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    Туреччина подала позов до СОТ через американські мита

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    Світова організація торгівлі - Туреччина подала позов до СОТ через американські мита
    Світова організація торгівлі

    Анкара запросила США на дебати до СОТ

    Туреччина ініціювала розгляд у Світовій організації торгівлі (СОТ) у зв'язку з рішенням США підвищити мита на турецьку сталь і алюміній.

    Про це повідомляє «Анадолу» з посиланням на заяву Мінторгівлі Туреччини.

     «У зв'язку зі згаданими додатковими митами наша країна запросила США на дебати до СОТ. Таким чином, було ініційовано судовий розгляд через підвищення США тарифів на експортовані Туреччиною сталь і алюміній», - йдеться у заяві.

    У відомстві уточнили, що крім Туреччини, до СОТ проти США запустили розгляд торговельних спорів Індія, Китай, Швейцарія, Норвегія, Канада, Росія, Мексика і Європейський Союз.

    Нагадаємо, у Туреччині чиновники закликають не купувати iPhone, а віддати перевагу, наприклад, продукції Samsung.

    Раніше повідомлялося, що Ердоган закликав громадян обмінювати долари і євро на національну валюту та пообіцяв обороняти країну від економічних атак.

    Також читайте: Трамп топить Туреччину. Ердоган рятує ліру

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