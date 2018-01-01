  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп прокоментував звинувачення 13 росіян у втручанні в вибори США

    Росія почала свою кампанію проти США в 2014 році, зазначив Трамп
    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував висунення 13 росіянам звинувачень у втручанні у вибори президента в 2016 році. Про це Трамп написав у Twitter. «Росія почала свою кампанію проти США в 2014 році, задовго до того, як я анонсував, що балотуватимуся в президенти. Результати виборів не були підроблені. Кампанія
    • Вчора, 23:57
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Росія почала свою кампанію проти США в 2014 році, зазначив Трамп

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував висунення 13 росіянам звинувачень у втручанні у вибори президента в 2016 році.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Росія почала свою кампанію проти США в 2014 році, задовго до того, як я анонсував, що балотуватимуся в президенти. Результати виборів не були підроблені. Кампанія Трампа не зробила нічого поганого — ніякої змови!», — сказав президент США.

    Нагадаємо, що 16 лютого Сполучені Штати Америки висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США.

    Усі обвинувачені є співробітниками «Агентства інтернет-досліджень» — «фабрикою тролів», співробітники якої пишуть платні коментарі на підтримку російської влади.

    Серед обвинувачених — бізнесмен Євген Пригожин, наближений до президента Росії Володимира Путіна.

    Серед обвинувачених – «Агентство інтернет-досліджень», яке також називають «фабрикою тролів», та його співробітники. Згідно з висунутим у Вашингтоні обвинуваченням, «Агентство інтернет-досліджень» та інші підозрювані почали свою роботу у 2014 році, щоб втрутитися в американські вибори.

    Американське слідство вважає, що вони використовували фальшиві особи та соціальні мережі, а також влаштовували політичні мітинги та спілкувалися з «небажаними особами», пов'язаними з кампанією «Трамп».

    Раніше стало відомо, що США опублікували 200 тисяч твітів російських тролів.

    Росія США вибори Дональд Трамп Twitter соціальні мережі президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ