Трамп прокоментував звинувачення 13 росіян у втручанні в вибори США
- Вчора, 23:57
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Росія почала свою кампанію проти США в 2014 році, зазначив Трамп
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував висунення 13 росіянам звинувачень у втручанні у вибори президента в 2016 році.
Про це Трамп написав у Twitter.
«Росія почала свою кампанію проти США в 2014 році, задовго до того, як я анонсував, що балотуватимуся в президенти. Результати виборів не були підроблені. Кампанія Трампа не зробила нічого поганого — ніякої змови!», — сказав президент США.
Нагадаємо, що 16 лютого Сполучені Штати Америки висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США.
Усі обвинувачені є співробітниками «Агентства інтернет-досліджень» — «фабрикою тролів», співробітники якої пишуть платні коментарі на підтримку російської влади.
Серед обвинувачених — бізнесмен Євген Пригожин, наближений до президента Росії Володимира Путіна.
Серед обвинувачених – «Агентство інтернет-досліджень», яке також називають «фабрикою тролів», та його співробітники. Згідно з висунутим у Вашингтоні обвинуваченням, «Агентство інтернет-досліджень» та інші підозрювані почали свою роботу у 2014 році, щоб втрутитися в американські вибори.
Американське слідство вважає, що вони використовували фальшиві особи та соціальні мережі, а також влаштовували політичні мітинги та спілкувалися з «небажаними особами», пов'язаними з кампанією «Трамп».
Раніше стало відомо, що США опублікували 200 тисяч твітів російських тролів.