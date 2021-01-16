Трамп хотів штурмувати Капітолій разом з протестувальниками, - Reuters

Трамп хотів приєднатися до мітингувальників, аби показати їм свою підтримку.

Чинний президент США Дональд Трамп збирався штурмувати Капітолій 6 січня разом з мітингувальниками. Але його відмовили від таких планів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Трамп хотів приєднатися до мітингувальників, аби показати їм свою підтримку.

Секретна служба США відмовила главу Білого дому від такої ідеї. Агенти попередили Трампа, що не зможуть гарантувати його безпеку, якщо він наважиться влаштовувати заворушення з протестувальниками.

«Трамп заспокоївся і замість цього сів навпочіпки у Білому домі, щоб подивитися по телебаченню кадри масових заворушень, в організації яких він звинувачується«, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

До слова, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.