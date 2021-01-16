Трамп планує урочисто виїхати з Білого дому в день інавгурації Байдена – ЗМІ

Дональд Трамп планує поїхати з Білого дому вранці в день інавгурації свого наступника Джо Байдена

Інавгурація новообраного президента відбудеться 20 січня

Дональд Трамп планує залишатися в Білому домі до останнього дня.

Про це повідомляє AP, з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Трамп планує поїхати з Білого дому вранці в день інавгурації свого наступника Джо Байдена – 20 січня. Він відбуде до Флориди, де виголосить постпрезидентську промову.

Крім того, у Білому домі розглядають можливість від'їзду Трампа з урочистостями, що нагадуватиме державний захід: з червоною килимовою доріжкою, почесною вартою, військовим оркестром і салютом з 21 гармати.

Слід зауважити, що Дональд Трамп заявив, що не візьме участь в інавгурації Байдена. Його місце на заході займе віцепрезидент Майк Пенс. Таким чином Трамп порушить історичну традицію.

До слова, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.