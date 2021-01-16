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    Facebook повідомила про обмеження в день інаугурації Байдена

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Facebook блокуватиме створення заходів поруч з урядовими будівлями США <br /></span></p> - Facebook повідомила про обмеження в день інаугурації Байдена

    Facebook блокуватиме створення заходів поруч з урядовими будівлями США

    Фото з відкритих джерел

    Адміністрація соцмережі намагається запобігти підбурюванню до насильства

    Соціальна мережа Facebook ввела додаткові заходи щодо користувачів з США перед інавгурацією Джо Байдена. Нові обмеження допоможуть не допустити використання платформи для підбурювання до насильства, повідомляється в її блозі.

    Facebook буде блокувати створення будь-яких нових заходів поряд з Білим домом, будівлею Капітолію США в Вашингтоні і будівель законодавчих зборів в штатах в день інавгурації. Також компанія продовжити блокувати створення заходів в США з неамериканських акаунтів. При повторному порушенні правил соцмережі для жителів США можуть обмежити деякі функції, наприклад, ведення трансляцій, створення заходів, груп або сторінок.

    6 січня прихильники президента Дональда Трампа прорвалися в будівлю Капітолія у Вашингтоні з вимогою перегляду підсумків президентських виборів. Після цього акаунти Дональда Трампа заблокували кілька соцмереж, в тому числі і Facebook. Інавгурація Джо Байдена пройде 20 січня.

    Сьогодні стало відомо, що акаунти Дональда Трампа в Facebook і Instagram раптово знову стали доступними.

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    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп Facebook інавгурація Instagram
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