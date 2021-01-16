Facebook повідомила про обмеження в день інаугурації Байдена

Адміністрація соцмережі намагається запобігти підбурюванню до насильства

Соціальна мережа Facebook ввела додаткові заходи щодо користувачів з США перед інавгурацією Джо Байдена. Нові обмеження допоможуть не допустити використання платформи для підбурювання до насильства, повідомляється в її блозі.

Facebook буде блокувати створення будь-яких нових заходів поряд з Білим домом, будівлею Капітолію США в Вашингтоні і будівель законодавчих зборів в штатах в день інавгурації. Також компанія продовжити блокувати створення заходів в США з неамериканських акаунтів. При повторному порушенні правил соцмережі для жителів США можуть обмежити деякі функції, наприклад, ведення трансляцій, створення заходів, груп або сторінок.

6 січня прихильники президента Дональда Трампа прорвалися в будівлю Капітолія у Вашингтоні з вимогою перегляду підсумків президентських виборів. Після цього акаунти Дональда Трампа заблокували кілька соцмереж, в тому числі і Facebook. Інавгурація Джо Байдена пройде 20 січня.

Сьогодні стало відомо, що акаунти Дональда Трампа в Facebook і Instagram раптово знову стали доступними.