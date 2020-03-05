Макрон і Трамп домовилися координувати дії через коронавірус



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Президенти Франції та США Еммануель Макрон і Дональд Трамп

За словами президента Франції, у нього відбулася «відмінна дискусія» з Дональдом Трампом

Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп погодилися координувати дії через коронавірус.

Про це Макрон написав у Twitter.

За словами президента Франції, у нього відбулася «відмінна дискусія» з Дональдом Трампом.

«Щоб краще боротися з Сovid-19, ми готові координувати наші наукові, медичні та економічні відповіді в межах головування США в «Групі семи», - повідомив Макрон.

До слова, Макрон відмовився від рукостискань при зустрічах через коронавірус.

Також глава МВС Німеччини не потиснув руку Меркель через коронавірус.

За останніми даними, число інфікованих Covid-19 у всьому світі перевищило 92 000 осіб. Від ускладнень, викликаних новим типом вірусу, померли більше 3200 осіб.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.