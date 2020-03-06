Зеленський розчарований, що його досі не запросили у Білий дім



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Володимир Зеленський чекає на зустріч з Дональдом Трампом

Президент України пояснив, що попри виборчу кампанію у США, він, як і раніше, готовий відвідати Білий дім, щоб зустрітися з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розчарований тим фактом, що запрошення прибути з візитом до США все ще йому не надійшло.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.

«Мені казали, що він (президент Трамп - ред.) готується. Мені важко це чути. Я людина, яка працює з конкретними термінами. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я хотів би, щоб ми мали плідну зустріч», - сказав Зеленський.

Президент України пояснив, що попри виборчу кампанію у США, він, як і раніше, готовий відвідати Білий дім, щоб зустрітися з Трампом. Але протягом майже 10 місяців після його першої телефонної розмови з президентом США, конкретного запрошення з Вашингтона все ще не надійшло.

Також Зеленський визнав, що йому неприємно чути повідомлення про те, що Майк Помпео висловлював сумнів у тому, чи турбуються американці про Україну, але наполягає, що Державний секретар США надав особисті запевнення щодо підтримки України під час візиту до Києва на початку цього року.

«США підтримують нас…Я хочу, щоб вони ще сильніше підтримували нас», - зазначив президент України.

Нагадаємо, президент Росії сподівається домовитися з президентом України про поліпшення відносин двох країн.

Натомість Зеленський заявив, що у Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі

До слова, Зеленський відреагував на зближення президента Франції Еммануеля Макрона з Росією: ви не можете грати на два фронти.