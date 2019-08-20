  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп вдесяте став дідусем

    • Розсилка
    Дональд Трамп має велику родину - Трамп вдесяте став дідусем
    Дональд Трамп має велику родину

    У сина президента США Еріка народилася донька Кароліна Дороті Трамп

    Президент США Дональд Трамп вдесяте став дідусем: у сім'ї його сина Еріка народилася донька. Про це Ерік Трамп у вівторок, 20 серпня, написав у своєму мікроблозі Twitter.

    «Лара Трамп і я раді привітати (народження. - Ред.) Кароліни Дороті Трамп у цьому світі. Ми вже любимо тебе», - написав Ерік Трамп.

    У квітні син Трампа повідомляв, що він і його дружина Лара чекають дитину, яка має з'явитися на світ у серпні. У вересні 2017 року в пари народився перший малюк, якого назвали Еріком Люком.

    Також у Дональда Трампа п'ять онуків від сина Дональда Трампа-молодшого і троє - від доньки Іванки.

    Також нагадаємо, що Юлія Тимошенко вдруге стала бабусею

     

    Читайте також
    США Дональд Трамп сім'я пологи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ