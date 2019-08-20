Трамп вдесяте став дідусем



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Дональд Трамп має велику родину

У сина президента США Еріка народилася донька Кароліна Дороті Трамп

Президент США Дональд Трамп вдесяте став дідусем: у сім'ї його сина Еріка народилася донька. Про це Ерік Трамп у вівторок, 20 серпня, написав у своєму мікроблозі Twitter.

«Лара Трамп і я раді привітати (народження. - Ред.) Кароліни Дороті Трамп у цьому світі. Ми вже любимо тебе», - написав Ерік Трамп.

У квітні син Трампа повідомляв, що він і його дружина Лара чекають дитину, яка має з'явитися на світ у серпні. У вересні 2017 року в пари народився перший малюк, якого назвали Еріком Люком.

Також у Дональда Трампа п'ять онуків від сина Дональда Трампа-молодшого і троє - від доньки Іванки.

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