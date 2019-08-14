Трамп відклав мита на китайський експорт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп відклав мита на китайський експорт Фото: AFP

Американські фондові біржі відповіли стрибком курсів акцій на цю заяву Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив 13 серпня, що має намір відтермінувати запровадження додаткових мит на товари китайського виробництва. Це допомогло частково розвіяти занепокоєння інвесторів, які побоювалися серйозної торгової війни між країнами та її наслідків для світової економіки.

Американські фондові біржі відповіли стрибком курсів акцій на цю заяву Трампа. Акції більшості компаній, представлених на американських фінансових ринках, пішли вгору, зросли і котирування сировини, в тому числі нафти (з близько 58 доларів за барель Brent до 61 долара).

До початку серпня ринкові індекси впали майже на 10% з піку, досягнутого двома тижнями раніше. Падіння посилилося після того, як адміністрація Трампа оголосила, що Китай маніпулює своєю валютою.

Експерти відзначають, що до списку товарів, які підлягають тарифікації, переважно входять продукти сільського господарства та індустріального виробництва. У тарифікаційний перелік практично не потрапили споживчі товари, зокрема, побутова електроніка й товари повсякденного попиту.

Відтермінування нових тарифів деякі економісти сприймають також як ознаку того, що в торговельній політиці Трамп звертає серйозну увагу на сигнали фондового ринку і, можливо, відчуває тривогу в зв'язку з тим, що фінансові ринки не влаштовує торгова конфронтація між Вашингтоном і Пекіном. Це дає інвесторам підстави вважати, що Трамп не доведе справу до торгової війни, що і призвело до різкого зростання ринків.

Торік адміністрація Трампа запровадила 10-відсотковий податок на багато категорій товарів китайського виробництва, проте список був ретельно складений так, щоб зосередитися переважно на продукції, яка продаються підприємствам, а не на споживчих товарах. Навесні адміністрація Трампа підвищила цей тариф до 25 відсотків, пригрозивши пізніше підняти його ще на 10 відсотків. Нове 10-відсоткове мито мало бути запроваджене 1 вересня, але Трамп оголосив про відтермінування щонайменше до середини грудня.

Джерело: Радіо Свобода