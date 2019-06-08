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    Трамп відклав запровадження нових мит на товари з Мексики

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    Трамп відклав запровадження нових мит на товари з Мексики

    Мексика погодилася приймати більше мігрантів

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що рішення про запровадження нових мит щодо Мексики відкладене на невизначений термін завдяки угоді, якої дійшли сторони в результаті переговорів.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки досягли угоди з Мексикою», - заявив Трамп.

    Зокрема, Мексика погодилася приймати більше мігрантів, які шукають притулку в США, поки вони чекають рішення американської влади.

    «Мексика погодилася вжити рішучих заходів, щоб зупинити потік міграції через Мексику до нашого південного кордону», - написав Трамп.

    Він додав, що це необхідно, щоб боротися з нелегальною міграцією.

    Трамп зазначив, що мита на мексиканські товари припинені на невизначений термін.

    Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується ввести нові мита відносно Мексики в разі провалу переговорів по боротьбі з нелегальною міграцією.

    США Дональд Трамп Мексика Twitter президент
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