Трамп відклав запровадження нових мит на товари з Мексики

Мексика погодилася приймати більше мігрантів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що рішення про запровадження нових мит щодо Мексики відкладене на невизначений термін завдяки угоді, якої дійшли сторони в результаті переговорів.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки досягли угоди з Мексикою», - заявив Трамп.

Зокрема, Мексика погодилася приймати більше мігрантів, які шукають притулку в США, поки вони чекають рішення американської влади.

«Мексика погодилася вжити рішучих заходів, щоб зупинити потік міграції через Мексику до нашого південного кордону», - написав Трамп.

Він додав, що це необхідно, щоб боротися з нелегальною міграцією.

Трамп зазначив, що мита на мексиканські товари припинені на невизначений термін.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....