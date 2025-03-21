Звільнена голова МСЕК шокована розміром пенсії: Ну скажіть, як можна нормально прожити?

За 2024 рік експосадовиця задекларувала 51,5 тис. грн пенсії

Ексголова Гайсинської міжрайонної МСЕК Вінницької області Інна Химерик судиться з обласною владою за недоплачену зарплату у 2022 році. Лікарка сподівається, що переглянутий розмір зарплати вплине на збільшення її пенсії. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ».

Місцевий суд розглянув позов Химерик. Феміді вистачило місяць для ухвалення позитивного рішення на користь позивачки.

На запитання «Главкома», чому позивачка два роки не мала претензій до роботодавця і не вимагала доплат, і лише тепер спохватилася, ексголова МСЕК не змогла пояснити. «Загалом, думала, подавати чи не подавати позов. Хотіла просто так, попробувати. Справді, у той час (2022 рік – «Главком») нам не виплачували всю заробітну плату. Відповідно, зараз одержую зовсім іншу пенсію, ніж могла б мати. Ну скажіть, як можна нормально прожити на пенсію 4 тис. грн у місяць? Ось такі у мене були мотиви», – зазначила позивачка.

Електронна декларація Інни Химерик за 2024 рік свідчить: лікарка одержала 317 тис. грн сукупного доходу. З них 248,6 тис. грн зарплати та 51,5 тис. грн пенсії.

Усього, на початок весни 2025 року 11 працівників ліквідованих МСЕК Вінниччини пішли до суду проти обласної влади. Лікарі та медсестри добиваються повернення їм невиплаченої зарплати за 2022 рік.

Як повідомляв «Главком», суд визнав винним лікаря-анестезіолога Одеської обласної клінічної лікарні у справі про отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення медико-соціальної експертної комісії. Як з’ясувало слідство, у травні 2024 року лікар отримав від пацієнта хабар у розмірі $8 тис. (понад 330 тис. грн за тодішнім курсом НБУ) за «допомогу» в оформленні другої групи інвалідності.

Під час судового розгляду лікар повністю визнав провину та пояснив, що не мав жодних повноважень впливати на рішення комісії. При цьому погодився взяти гроші через особисті фінансові труднощі.