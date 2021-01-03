Чотири сенатори-республіканці закликали Конгрес затвердити перемогу Байдена

Байден отримав більше 270 голосів членів колегії виборників, що забезпечує йому перемогу на виборах президента Сполучених Штатів

Всі спроби поставити під сумнів результати виборів суперечать чітко вираженій волі американського народу, йдеться в заяві сенаторів

Чотири сенатори-республіканці закликали Конгрес США затвердити результати голосування колегії вибірників за підсумками виборів президента. Ці сенатори підписали двопартійну заяву.

Про це повідомляє Reuters.

Разом з чотирма сенаторами від Демократичної партії (Джо Мачін, Марк Уорнер, Дженн Шахін і Меггі Хассан) і одним незалежним сенатором (Білл Кессіді) з заявою виступили Мітт Ромні (штат Юта), Сюзан Коллінс (Мен), Ліза Мурковскі (Аляска) і Білл Кессіді (Луїзіана).

«Зараз всі спроби поставити під сумнів результати виборів суперечать чітко вираженій волі американського народу і підривають впевненість у вже визначених результатах. Виборці проголосували, прийшов час Конгресу затвердити результати, виконавши свої зобов'язання. Потрібно рухатися далі», – сказано в заяві.

Раніше Байден отримав більше 270 голосів членів колегії виборників, що забезпечує йому перемогу на виборах президента Сполучених Штатів. Пізніше Путін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах. Він направив йому телеграму, в якій побажав новому президенту США успіхів.

Як повідомлялося, чинний президент Дональд Трамп збирає своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні.

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року. За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації.