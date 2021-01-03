Чотири сенатори-республіканці закликали Конгрес затвердити перемогу Байдена
Всі спроби поставити під сумнів результати виборів суперечать чітко вираженій волі американського народу, йдеться в заяві сенаторів
Чотири сенатори-республіканці закликали Конгрес США затвердити результати голосування колегії вибірників за підсумками виборів президента. Ці сенатори підписали двопартійну заяву.
Про це повідомляє Reuters.
Разом з чотирма сенаторами від Демократичної партії (Джо Мачін, Марк Уорнер, Дженн Шахін і Меггі Хассан) і одним незалежним сенатором (Білл Кессіді) з заявою виступили Мітт Ромні (штат Юта), Сюзан Коллінс (Мен), Ліза Мурковскі (Аляска) і Білл Кессіді (Луїзіана).
«Зараз всі спроби поставити під сумнів результати виборів суперечать чітко вираженій волі американського народу і підривають впевненість у вже визначених результатах. Виборці проголосували, прийшов час Конгресу затвердити результати, виконавши свої зобов'язання. Потрібно рухатися далі», – сказано в заяві.
Раніше Байден отримав більше 270 голосів членів колегії виборників, що забезпечує йому перемогу на виборах президента Сполучених Штатів. Пізніше Путін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах. Він направив йому телеграму, в якій побажав новому президенту США успіхів.
Як повідомлялося, чинний президент Дональд Трамп збирає своїх прихильників на акцію протесту у Вашингтоні.
14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.
Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року. За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.
Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.
Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації.