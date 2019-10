Президент США заявив, що «відносини з Китаєм дуже хороші»

Президент США Дональд Трамп вирішив не підвищувати мита на китайські товари до 30%.

Про це він написав у Twitter.

«Я погодився не збільшувати тарифи з 25% до 30% з 15 жовтня. Вони залишаться на рівні 25%», – написав він.

Трамп зазначив, що у США «відносини з Китаєм дуже хороші» і що найближчим часом між країнами буде підписана торговельна угода.

«Ми закінчимо велику частину першої фази угоди, а потім перейдемо безпосередньо до другої фази. Перша фаза може бути завершена та підписана незабаром!», – додав американський президент.

Дональд Трамп також заявив, що Китай вже почав купувати американську сільськогосподарську продукцію.

«Моя угода з Китаєм полягає в тому, що вони негайно почнуть купувати дуже велику кількість нашої сільськогосподарської продукції, а не чекати, поки угода буде підписана протягом наступних 3 або 4 тижнів. Вже почали! Аналогічно, фінансові послуги та інші аспекти угод починають готуватися», – написав глава Білого дому.

My deal with China is that they will IMMEDIATELY start buying very large quantities of our Agricultural Product, not wait until the deal is signed over the next 3 or 4 weeks. THEY HAVE ALREADY STARTED! Likewise financial services and other deal aspects, start preparing....