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    Трамп вирішив не підвищувати мита на китайські товари

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    Президент США заявив, що «відносини з Китаєм дуже хороші»

    Президент США Дональд Трамп вирішив не підвищувати мита на китайські товари до 30%.

    Про це він написав у Twitter.

    «Я погодився не збільшувати тарифи з 25% до 30% з 15 жовтня. Вони залишаться на рівні 25%», – написав він.

    Трамп зазначив, що у США «відносини з Китаєм дуже хороші» і що найближчим часом між країнами буде підписана торговельна угода.

    «Ми закінчимо велику частину першої фази угоди, а потім перейдемо безпосередньо до другої фази. Перша фаза може бути завершена та підписана незабаром!», – додав американський президент.

    Дональд Трамп також заявив, що Китай вже почав купувати американську сільськогосподарську продукцію.

    «Моя угода з Китаєм полягає в тому, що вони негайно почнуть купувати дуже велику кількість нашої сільськогосподарської продукції, а не чекати, поки угода буде підписана протягом наступних 3 або 4 тижнів. Вже почали! Аналогічно, фінансові послуги та інші аспекти угод починають готуватися», – написав глава Білого дому.

    Нагадаємо, Сполучені Штати мали підвищити мита на 30% на товари з Китаю на загальну суму 250 млрд доларів і це рішення адміністрації Трампа мало набути чинності 1 жовтня.

    Але в якості «жесту доброї волі» на честь 70-річчя створення Китайської Народної Республіки Трамп вирішив відкласти підвищення мит до 15 жовтня. 

    США тарифи Китай Дональд Трамп президент
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