Трамп висловив співчуття через вибухи на Шрі-Ланці



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Президент США Дональд Трамп

Трамп провів телефонні переговори з прем'єром Шрі-Ланки

Президент США Дональд Трамп в ході телефонних переговорів з прем'єр-міністром Шрі-Ланки висловив співчуття у зв'язку з вибухами на Шрі-Ланці.

Про це трамп написав у Twitter.

Так, Трамп заявив, що Сполучені Штати підтримують країну в боротьбі з тероризмом.

«Сьогодні вранці поговорив з прем'єр-міністром Шрі-Ланки Ранилом Викремесингхе, щоб повідомити йому, що Сполучені Штати підтримують його і його країну в боротьбі з тероризмом. Також висловив співчуття від імені себе і народу Сполучених Штатів!«, - заявив Трамп.

Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

Нагадаємо, в поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв терактів досягла 207 людей, ще 449 отримали поранення.

Міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих під час вибухів у готелях і католицьких церквах є іноземці.

Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив. Зокрема, серед загиблих не менше 35 іноземців.

Додамо, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

У МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.



