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    Трамп вважає розслідування проти себе незаконним

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    Трамп обурений розслідуванням - Трамп вважає розслідування проти себе незаконним
    Трамп обурений розслідуванням

    «Все це перетворилося у справжню аферу, полювання на відьом, яка не знайшла ні змов, ні перешкод», - Трамп

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що став об'єктом нездорового і протиправного розслідування, «повторення якого надалі допускати не можна». Про це у Twitter написав Трамп.

    На його думку, подібна ситуація не повинна повторитися.

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    Глава американської держави назвав вибори, в яких здобув перемогу, «одними із найбільш важких і важливих в історії країни». Він нагадав, що за його кампанією пильно стежили спецслужби і демократи, а саме розслідування почалося задовго до його вступу на посаду.

    «Все це перетворилося у справжню аферу, полювання на відьом, яка не знайшла ні змов, ні перешкод», - написав Трамп.

    Таке відбувалося в США вперше, додав американський лідер.

    Як повідомлялось, спеціальний комітет з розвідки Палати представників Конгресу США направив міністру юстиції, генерального прокурора країни Вільяму Баррі повістку з вимогою надати матеріали з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в 2016 році.

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