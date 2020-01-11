Трамп вважає, що він мав отримати Нобелівську премію миру, а не прем'єр Ефіопії
Президент США стврджує, що саме він «врятував» Ефіопію
Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він заслуговує отримати Нобелівську премію миру, а не прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед.
Про це він сказав на зустрічі з виборцями у штаті Огайо.
«Я збираюся розповісти вам про Нобелівську премію миру. Я уклав угоду, я врятував країну, і я почув, що глава цієї країни отримує Нобелівську премію миру за врятування країни», — заявив Трамп.
Нагадаємо, нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру прем’єрміністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі.
Комітет нагородив Алі за «його зусилля у досягненні миру і міжнародного співробітництва, зокрема за його вирішальну ініціативу з розв'язання прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю».
У минулому році Трамп пропонував допомогти укласти угоду між прем'єром Ефіопії Абієм Ахмедом та прем'єрміністром Єгипту щодо дамби на Нілі.
11 грудня 2019 року у Стокгольмській філармонії 10 грудня пройшла церемонія вручення Нобелівських премій.