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    Трамп вважає, що він мав отримати Нобелівську премію миру, а не прем'єр Ефіопії

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп вважає, що він мав отримати Нобелівську премію миру, а не прем'єр Ефіопії
    Президент США Дональд Трамп

    Президент США стврджує, що саме він «врятував» Ефіопію

    Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він заслуговує отримати Нобелівську премію миру, а не прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед.

    Про це він сказав на зустрічі з виборцями у штаті Огайо.

    «Я збираюся розповісти вам про Нобелівську премію миру. Я уклав угоду, я врятував країну, і я почув, що глава цієї країни отримує Нобелівську премію миру за врятування країни», — заявив Трамп.

    Нагадаємо, нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру прем’єрміністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі.

    Комітет нагородив Алі за «його зусилля у досягненні миру і міжнародного співробітництва, зокрема за його вирішальну ініціативу з розв'язання прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю».

    У минулому році Трамп пропонував допомогти укласти угоду між прем'єром Ефіопії Абієм Ахмедом та прем'єрміністром Єгипту щодо дамби на Нілі.

    11 грудня 2019 року у Стокгольмській філармонії 10 грудня пройшла церемонія вручення Нобелівських премій.

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