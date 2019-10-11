  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Нобелівську премію миру отримав прем'єр Ефіопії

    • Розсилка
    Алі за &laquo;його зусилля у досягненні миру і міжнародного співробітництва, зокрема за його вирішальну ініціативу з розв'язання прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю - Нобелівську премію миру отримав прем'єр Ефіопії
    Алі за «його зусилля у досягненні миру і міжнародного співробітництва, зокрема за його вирішальну ініціативу з розв'язання прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю

    Комітет присудив Нобелівську премію миру за 2019 рік прем'єрміністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі

    Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру прем'єр-міністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі.

    Про це повідомляється в офіційному Твітері премії.

    «Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру за 2019 рік прем'єрміністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі», - йдеться у повідомленні.

    Комітет нагородив Алі за «його зусилля у досягненні миру і міжнародного співробітництва, зокрема за його вирішальну ініціативу з розв'язання прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю».

    Як повідомлялося, 10 жовтня Нобелівську премію з літератури отримала польська письменниця з українським корінням.

    Нагадаємо, 9 жовтня Нобелівську премію з хімії вручили розробникам літій-іонних батарей.

    У вівторок, 8 жовтня, визначилися лауреати Нобелівської премії з фізики: її присудили одразу трьом вченим - канадсько-американському фізику Джеймсу Піблсу, а також швейцарцям Мішелю Мейору і Дідьє Кело.

    Переможців премії за 2019 рік Нобелівський комітет почав оголошувати у понеділок, 7 жовтня, коли визначив лауреатів в галузі медицини.

    медицина література Нобелівська премія наука Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ