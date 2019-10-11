Нобелівську премію миру отримав прем'єр Ефіопії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алі за «його зусилля у досягненні миру і міжнародного співробітництва, зокрема за його вирішальну ініціативу з розв'язання прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю

Комітет присудив Нобелівську премію миру за 2019 рік прем'єрміністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі

Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру прем'єр-міністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі.

Про це повідомляється в офіційному Твітері премії.

«Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру за 2019 рік прем'єрміністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі», - йдеться у повідомленні.

Комітет нагородив Алі за «його зусилля у досягненні миру і міжнародного співробітництва, зокрема за його вирішальну ініціативу з розв'язання прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 октября 2019 г.

Як повідомлялося, 10 жовтня Нобелівську премію з літератури отримала польська письменниця з українським корінням.

Нагадаємо, 9 жовтня Нобелівську премію з хімії вручили розробникам літій-іонних батарей.

У вівторок, 8 жовтня, визначилися лауреати Нобелівської премії з фізики: її присудили одразу трьом вченим - канадсько-американському фізику Джеймсу Піблсу, а також швейцарцям Мішелю Мейору і Дідьє Кело.

Переможців премії за 2019 рік Нобелівський комітет почав оголошувати у понеділок, 7 жовтня, коли визначив лауреатів в галузі медицини.