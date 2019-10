Нобелівську премію миру отримав прем'єр Ефіопії

Комітет присудив Нобелівську премію миру за 2019 рік прем'єрміністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі

Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру прем'єр-міністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі.

Про це повідомляється в офіційному Твітері премії.

«Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру за 2019 рік прем'єрміністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі», - йдеться у повідомленні.

Комітет нагородив Алі за «його зусилля у досягненні миру і міжнародного співробітництва, зокрема за його вирішальну ініціативу з розв'язання прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю».

