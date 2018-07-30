Втручання РФ у вибори в США: Трамп звинуватив Мюллера у конфлікті інтересів



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Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Трамп вказав на «дуже погані і напружені ділові стосунки» між ним і Мюллером

Президент США Дональд Трамп закликав спецпрокурора Роберта Мюллера визнати існування конфлікту інтересів, який не дозволяє йому вести об'єктивне розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Чи збирається Роберт Мюллер коли-небудь визнати конфлікт інтересів стосовно президента Дональда Трампа, зокрема наші дуже погані і напружені ділові стосунки, той факт, що я відмовився призначити його директором ФБР (за день до того, як він став спецпрокурором), а також те, що Комі (колишній глава ФБР Джеймс Комі,- ред.) - його близький друг?», - написав Трамп.

Він також додав, що Мюллер найняв у свою команду тих, хто раніше працював на Гілларі Клінтон і Барака Обаму.

Нагадаємо, декілька днів тому Трамп заявив, що Росія може втрутитися в майбутні вибори на боці Демократичної партії