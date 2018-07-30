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    У світі

    Втручання РФ у вибори в США: Трамп звинуватив Мюллера у конфлікті інтересів

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    Спецпрокурор США Роберт Мюллер - Втручання РФ у вибори в США: Трамп звинуватив Мюллера у конфлікті інтересів
    Спецпрокурор США Роберт Мюллер

    Трамп вказав на «дуже погані і напружені ділові стосунки» між ним і Мюллером

    Президент США Дональд Трамп закликав спецпрокурора Роберта Мюллера визнати існування конфлікту інтересів, який не дозволяє йому вести об'єктивне розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року.

    Про це Трамп написав у Twitter. 

    «Чи збирається Роберт Мюллер коли-небудь визнати конфлікт інтересів стосовно президента Дональда Трампа, зокрема наші дуже погані і напружені ділові стосунки, той факт, що я відмовився призначити його директором ФБР (за день до того, як він став спецпрокурором), а також те, що Комі (колишній глава ФБР Джеймс Комі,- ред.) - його близький друг?», - написав Трамп.

    Він також додав, що Мюллер найняв у свою команду тих, хто раніше працював на Гілларі Клінтон і Барака Обаму.

    Нагадаємо, декілька днів тому Трамп заявив, що Росія може втрутитися в майбутні вибори на боці Демократичної партії

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