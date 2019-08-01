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    Трамп запропонував Путіну допомогти з пожежами в Сибіру

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    Трамп запропонував Путіну допомогти з пожежами в Сибіру

    Путін оцінив пропозицію Трампа як знак того, що в майбутньому країнам вдасться відновити повноформатні відносини

    Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели телефонні переговори, в ході яких Трамп запропонував допомогу в боротьбі з пожежами в Сибіру.

    Про це повідомляє РИА Новости.

    Зазначається, що ініціатором бесіди була американська сторона. Путін подякував Трампу за пропозицію допомогти, і пообіцяв скористатися нею при необхідності. Президент Росії зазначив, що в гасінні пожежі задіяна потужна група літаків, і наразі вирішується питання про дозаправку авіатранспорту.

    Лідери країн домовилися і надалі підтримувати контакт як по телефону, так і особистими зустрічами.

    Прес-служба Кремля зазначає, що Путін оцінив пропозицію Трампа як знак того, що в майбутньому країнам вдасться відновити повноформатні відносини.

    Нагадаємо, що в Сибіру вже тиждень горять 3 млн га лісу. Лісові пожежі зафіксовані в 10 регіонах: в Іркутській і Тюменській областях, Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, в Якутії, Бурятії і в Ямало-Ненецькому АО. В чотирьох регіонах - в Іркутській області, Красноярському краї, а також в окремих районах Бурятії та Якутії - введено режим надзвичайної ситуації.

    США Путін президент
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