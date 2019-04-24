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    Орбан привітав Зеленського з перемогою на виборах

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    Віктор Орбан - Орбан привітав Зеленського з перемогою на виборах
    Віктор Орбан

    Угорський уряд і в подальшому буде працювати над розвитком українсько-угорських відносин, зазначив Орбан

    Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан листом привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах.

    «Прийміть мої вітання з приводу великої перемоги в якості наступного президента України», – пише Орбан.

    На його думку, угорський уряд і в подальшому буде працювати над розвитком українсько-угорських відносин.

    «На це розраховую і сподіваюся на вашу співпрацю. Бажаю успіху у відповідальній роботі», – завершує свого листа до Володимира Зеленського чинний угорський прем’єр.

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

    Джерело: Радіо Свобода

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