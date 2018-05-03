Трамп зібрався найняти адвоката, який захищав Клінтона в процесі імпічменту

Очікується, що Флуд внесе зміни в тактику захисту в процесі російського розслідування на чолі зі спецпрокурором Мюллером

Президент США Дональд Трамп змінює адвоката у справі про втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Замість високопоставленого юриста Білого дому Тая Кобба, який залишає посаду в команді Трампа, очікується прихід іншого адвоката Еммета Флуда, який має досвід захисту президента Білла Клінтона в процесі імпічменту. У Білому домі



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Дональд Трамп

Очікується, що Флуд внесе зміни в тактику захисту в процесі російського розслідування на чолі зі спецпрокурором Мюллером

Президент США Дональд Трамп змінює адвоката у справі про втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Замість високопоставленого юриста Білого дому Тая Кобба, який залишає посаду в команді Трампа, очікується прихід іншого адвоката Еммета Флуда, який має досвід захисту президента Білла Клінтона в процесі імпічменту.

У Білому домі пояснили кадрову заміну виходом Кобба на пенсію, повідомляє «Укрінформ».

«Протягом кількох тижнів Тай Кобб вирішував питання щодо свого виходу на пенсію, й минулого тижня він поінформував главу апарату адміністрації Джона Келлі, що йде у відставку наприкінці цього місяця», - заявила в середу речниця Білого дому Сара Сандерс.

Раніше Кобб обіймав посаду федерального прокурора і приєднався до команди Білого дому в липні 2017 року. Він займався справами, пов'язаними з розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Тим часом, центральне американське видання The New York Times повідомило, що президент Трамп планує найняти замість Кобба Еммета Флуда, який представляв Білла Клінтона під час процедури імпічменту наприкінці 1990-х. Очікується, що Флуд внесе зміни в тактику захисту в процесі російського розслідування на чолі зі спецпрокурором Мюллером.

Перестановки в юридичній команді Трампа відбуваються безпосередньо перед тим, як він має дати свідчення офісу спеціального прокурора по російській справі.

Нагадаємо, напередодні були оприлюднені у відкритому доступі майже півсотні запитань офісу спецпрокурора Роберта Мюллера до президента США.

Нещодавно Комітет з розвідки Палати представників США не знайшов жодних доказів того, що кампанія Дональда Трампа під час виборів президента у 2016 році мала зв’язки з Росією.

Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера та Комітету розвідки Сенату продовжуються та можуть мати відмінні від висновків розвідки палати представників.

Нагадаємо, 16 лютого Сполучені Штати Америки висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США.

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