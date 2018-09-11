Траса Київ-Чоп повністю заблокована через п'яного водія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварія на трасі Київ-Чоп заблокувала рух

На заблокованій трасі Київ-Чоп черги розтяглися на кілька кілометрів

У Рівненській області через п’яного водія перекинулася вантажівка, внаслідок чого автодорога Київ-Чоп виявилася повністю заблокованою для руху транспорту.

Як повідомила речниця патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко, дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік обласного центру біля села Колоденка Рівненського району.

«Унаслідок перекидання вантажівки з причепом було заблоковано чотири смуги на трасі міжнародного значення «Київ-Чоп». За приблизними підрахунками, черги від місця скоєння ДТП сягнули 3 кілометрів у обидва боки», - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено, що водій вантажівки порушив правила обгону. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. В результаті проведення тесту у нього виявлено 2,64 проміле. Патрульні склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП України.

Сукупна відповідальність, передбачена санкцією статей, передбачає накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

На місці події проводяться рятувальні роботи. Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у Рівненській області, наразі до надання допомоги залучено 6 одиниць спецтехніки ДСНС та 22 рятувальника.

