Звільнені з російського полону кораблі вийдуть в море до літа



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Три раніше захоплені росіянами українські кораблі перед поверненням в порту окупованої Керчі, 18 листопада 2019 року

Документи на ремонт кораблів вже готові

До початку літа 2020 року повернуті Росією українські катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», знову вийдуть у море в складі Військово-морських сил України. Про це заявив командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко, передає «Радіо Свобода».

За його словами, зараз оформлені всі документи на постановку їх на ремонт.

«Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу «Бердянська». Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз очікуємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира «Яни Капу», і наприкінці наступного тижня катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир підуть на плановий ремонт», – повідомив Воронченко.

Нагадаємо, російська армія захопила українські кораблі, коли вони намагалися пройти Керченську протоку. В ході захоплення кілька членів екіпажів отримали поранення, всіх моряків спочатку доставили до окупованої Керчі, потім до Сімферополя, де «місцевий суд» взяв їх під варту за нібито порушення російського кордону. Наступного дня Україна запровадила військовий стан у ряді областей, яке тривало протягом місяця.

Українські моряки були звільнені в ході обміну полоненими у вересні 2019 року.

Також нагадаємо, що Україна завершила експертизу катера «Бердянськ», який повернула Росія.

Нагадаємо, 18 листопада 2019 року командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до берегів материкової України.

20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження.

21 листопада, влада Росії заявила, що повернули Україні захоплені кораблі «в нормальному стані» - і унітаз на катері нібито не крали.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.